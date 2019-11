Mann greift 19-Jähriger in den Schritt.

Kurz vor 13 Uhr ist am Donnerstagmittag eine 19-Jährige zu Fuß im Fuchsengässle in Richtung Kerkerstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe einer Gaststätte stand ein ihr unbekannter Mann, der sich mit der Hand in den Schritt griff und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Die junge Frau ging mit schnellen Schritten an dem Mann vorbei, der ihr hinterherrief. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte dunkle kurze Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem dunklen Oberteil. Auf die junge Frau machte er einen eher ungepflegten Eindruck.