Mann beleidigt Beamte und uriniert vor ihnen auf den Boden.

Bis 22 Uhr am Mittwochabend musste ein 43-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er kurz nach 12 Uhr von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers mit zur Dienststelle genommen worden war. Der Mann hatte sich in einem Ladengeschäft in der Franziskanergasse unverschämt und aufbrausend verhalten.

Als er von den Polizeibeamten aus dem Geschäft gebracht wurde, urinierte er in deren Beisein unverfroren auf den Boden und beleidigte die eingesetzten Kräfte fortwährend. Als er in das Polizeifahrzeug steigen sollte, trat er nach den Polizisten, was er auch beim Aussteigen vor der Dienststelle wiederholte. Der 43-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wehrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb ein Richter den Polizeigewahrsam anordnete.