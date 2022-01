Lotto-Spieler aus Schwäbisch Gmünd gewinnt 100 000 Euro

Für einen Mitspieler der Deutschen Fernsehlotterie aus Schwäbisch Gmünd geht das neue Jahr gut los: Er gewinnt mit einem MEGA-LOS 100 000 Euro in der Prämienziehung.

Bekanntgegeben wurden die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie am Sonntag, 2. Januar, um 17.59 Uhr und 19.59 Uhr in der ARD. Präsentiert wurden die Gewinnzahlen an diesem Wochenende von Mitarbeitern der Soziallotterie. Die Deutsche Fernsehlotterie förderte über die ihr angeschlossene Stiftung Deutsches Hilfswerk im Jahr 2021 insgesamt 282 soziale Projekte mit rund 35 Millionen Euro.

Dank ihrer Mitspieler erzielte die Deutsche Fernsehlotterie von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von über zwei Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über ihre zugehörige Stiftung, das Deutsche Hilfswerk, mehr als 9900 Projekte fördern. Im Jahr 2021 wurden rund 35 Millionen Euro an 282 soziale Projekte vergeben.