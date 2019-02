Lkw brennt: Anwohner sollen Türen und Fenster schließen

In einer Parkbucht an der B29 bei Böbingen ist am Dienstagvormittag ein Lastwagen, der mit Müll beladen war, in Brand geraten. Gegen 10.30 Uhr bemerkte der Fahrer des Müllfahrzeuges in Fahrtrichtung Stuttgart, dass Rauch an seinemTruck austrat.

Da der Fahrer zunächst einen technischen Defekt vermutete, hielt er in einer Haltebucht auf der Höhe Böbingen an. Ein herbeigerufener Techniker stellte schnell fest, dass das Altpapier, welches der Lkw geladen hatte, glühte. Kurzerhand kippte der LKW-Fahrer die Ladung aus, damit der LKW keinen Schaden nehmen konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Böbingen war mit vier Fahrzeugen und rund 16 Einsatzkräften im Einsatz und löschte das Papier. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Beeinträchtigungen für den Straßen- und Bahnverkehr gab es durch den Vorfall keine.