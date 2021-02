Kürzlich hat die Präsidentin des Lions Club Limes-Ostalb, Ellen Renz, an Ingeborg Pfeifer, Projektleiterin für Aktion Familie, einen Scheck in Höhe von 3000 Euro übergeben. Bereits im April 2020 hat sich der Lions Club mit einer Spende von selbst genähten Masken an der Aktion „GmündHILFT“ beteiligt. Dieses Mal erhält Aktion Familie aus dem Verkauf der Gesichtsmasken die finanzielle Unterstützung. Der Lions Club Limes-Ostalb unterstützt, wo immer Not herrscht, und hilft Projekten von der Stadt Schwäbisch Gmünd, sagte Ingeborg Pfeifer und bedankte sich ganz herzlich beim Lions Club Limes-Ostalb. Ein weiteres Dankeschön gilt allen Schwäbisch Gmünder Service Clubs für die zahlreichen Unterstützungen.