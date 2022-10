Letzte Chance zur Greifvogel-Flugschau vor der Winterpause

Am kommenden Wochenende öffnet die Stauferfalknerei Lorch letztmalig für das Jahr 2022 die Tore für ihre Greifvogel-Flugschau. Besucher und Besucherinnen, ob groß oder klein, erleben hautnah und direkt über ihren Köpfen die Flugkünste unter anderem von Falken, Bussarden, Adlern und Eulen. Mit einer Prise Humor erhalten sie zusätzlich zur Flugschau Informationen zu den unterschiedlichen Greifvogelarten und ihrer Lebensweise. Termine sind am: Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober, sowie am Dienstag, 1. November, jeweils um 15 Uhr.

Auf die Falknerei verzichten müssen Besucher und Besucherinnen in der Winterpause nicht. In den Wintermonaten finden zahlreiche Tierbegegnungen und Kurse statt. Informationen und Termine unter: www.stauferfalknerei.de