Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Leichte Verletzungen haben eine 22-Jährige und ihre 20-jähriger Beifahrer bei einem Auffahrunfall auf der B29 erlitten. Am Freitag gegen 17.40 Uhr waren die beiden von Mögglingen in Richtung Aalen unterwegs. Am Ende der vierspurig ausgebauten Bundesstraße mussten sie wegen dem sich stauenden Verkehr halten. Das erkannte eine nachfolgende 63-jährige Autofahrerin offenbar zu spät. Die 63-Jährige fuhr auf das Auto der 22-Jährigen auf, wodurch die 22-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer jeweils leichte Verletzungen erlitten. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 7000 Euro.