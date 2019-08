Nach einem schweren Unfall auf der B29 ist der Einhorntunnel in beide Richtungen gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilt, bleibt die Sperrung wohl noch bis etwa 19 Uhr bestehen.

Es ist der Fall, der schon mehrfach Gegenstand von Übungen war, in den fünf Betriebsjahren des Einhorntunnels aber noch nie Realität wurde: Am Donnerstagmittag geriet ein Auto, das in Richtung Aalen unterwegs war, vermutlich auf die Gegenfahrspur. Dort stieß es mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.

Der Sattelzug geriet seinerseits aus der Spur, wodurch ein weiterer Sattelzug, ein Honda sowie ein Mercedes Sprinter mit in den Unfall verwickelt wurden.

Als wäre das Ereignis mit seinen sechs Verletzten noch nicht genug, bestand zu Anfang die Befürchtung, dass einer der beiden gerammten Lkw eventuell einen Gefahrstoff geladen haben könnte. Die erste Entwarnung für die in Kompaniestärke in den sofort gesperrten Tunnel gerufene Feuerwehr: Die vermeintliche Gefahrgut-Ladung war unbeschädigt. Von dieser ging keine Gefahr aus. Später stellte sich heraus, dass in den Behältern nur Kunststoffgranulat transportiert wurde.

Bei den verschiedenen Zusammenstößen wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Vier Personen trugen schwere Verletzungen davon. Bei einem Beteiligten blieb es bei leichten Verletzungen.

Der Rettungsdienst war mit sechs Ärzten, sechs Rettungswagenbesatzungen sowie mit 36 Kräften der Schnelleinsatzgruppe und-einheit im Einsatz.

Sofort als die große Anzahl schwer und schwerst Verletzter klar war, wurden zwei Rettungshubschrauber angefordert. Sie landeten, da sich der Unfall nur 500 Meter nach der Einfahrt des Verursachers ereignet hatte, vor dem Tunnelportal Ost.

Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd befand sich mit allen Abteilungen mit 13 Fahrzeugen sowie 73 Einsatzkräften vor Ort. Nach der Bergung der Verletzten war die nächste Aufgabe, alle unbeteiligten Verkehrsteilnehmer aus dem Tunnel auszuleiten. Vier Stunden nach dem Ereignis waren viele Kräfte damit beschäftigt, die kaputten Fahrzeuge aus dem Tunnel zu bringen. Dies dauerte bis in die Abendstunden. Danach erst konnte die Straßenmeisterei mit der Reinigung der Unfallstelle beginnen, so dass der Tunnel erst in der Nacht wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

Die Auswirkungen auf den Verkehr waren entsprechend: Sowohl auf den beiden Ost-West-Achsen (Remsstraße/Eutighofer bis Königsturmstraße) als auch auf der B 298 von Mutlangen her bildeten sich über Stunden erhebliche Staus.

