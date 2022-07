Lautern erhält Goldmedaille

Der Ortsteil Lautern hat beim Landesentscheid zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ eine Goldmedaille erhalten. Den Preis gab es „für herausragendes Engagement bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen dörflichen Heimat“. Lautern hat sich außerdem für den Bundesentscheid qualifiziert.

„Beim diesjährigen Landesentscheid zum Wettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft‘ errangen fünf Dörfer Gold- und sieben Dörfer Silbermedaillen. Für den im nächsten Jahr stattfindenden Bundesentscheid hat sich Lautern, Teilgemeinde der Stadt Heubach qualifiziert“, verkündete der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Freitag. Er wünsche Lautern viel Erfolg beim bevorstehenden Bundesentscheid. „Es ist sehr beeindruckend, was sich in den Teilnehmerdörfern trotz der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie während des Wettbewerbs bewegt hat und welche Impulse von diesem Wettbewerb ausgehen können“, so der Minister.

Im ganzheitlichen Ansatz des Wettbewerbs wird die Entwicklung zukunftsorientierter Konzepte ebenso behandelt wie wirtschaftliche Initiativen oder die von der Dorfgemeinschaft erbrachten Leistungen in kulturellen und sozialen Bereichen. Auch eine ansprechende Baugestaltung oder die Erhaltung einer intakten Natur in Dorf und Landschaft sollen zur Attraktivität der Orte beitragen. In Anbetracht des Klimawandels wird auf Maßnahmen zur Ressourcenschonung und auf die Nutzung regenerativer Energien besonderes Augenmerk gelegt.

Die Jury besuchte und bewertete in der Zeit vom 20. bis 29. Juni die zwölf Dörfer der Endrunde des Landesentscheids. Diese hatten sich bei den vorangegangenen Bezirksentscheiden qualifiziert. Goldmedaillen erhielten neben Lautern auch Bleichheim (Stadt Herbolzheim), Harpolingen (Stadt Bad Säckingen), Hörvelsingen (Stadt Langenau) und Thalheim (Gemeinde Leibertingen).

Landesweit haben sich 37 Dörfer im Rahmen des 27. Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt. Ihre Auszeichnungen bekommen die Teilnehmerorte des Landeswettbewerbs am Samstag, 26. November, im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl überreicht. Der Bundesentscheid findet im Jahr 2023 statt.