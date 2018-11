Die Stiftung Haus Lindenhof erhält rund 625 000 Euro für den Neubau eines Wohnheims in der Gmünder Vorstadt sowie mehr als 980 000 Euro für den Neubau einer Werkstatt für behinderte Menschen in Bargau. Das teilt das Sozialministerium in Stuttgart mit.

Insgesamt investiert das Land in diesem Jahr 17,95 Millionen Euro in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Das gab Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha im Vorfeld des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am Montag, 3. Dezember, bekannt. Die Höhe der Summe stamme sowohl aus Landes- als auch aus sogenannten Ausgleichsabgabemitteln, die Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten entrichten, die nicht die gesetzlich vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen (fünf Prozent der Belegschaft) beschäftigen.

„Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen das gleiche selbstbestimmte Leben wie Menschen ohne Behinderungen zu ermöglichen. Unser Augenmerk liegt dabei auf einem bedarfsgerechten Angebot von inklusivem Wohnen und Arbeiten. Die von uns geförderten Einrichtungen erleichtern es Menschen mit Behinderungen, besser an der Gesellschaft teilzuhaben und ihr Leben unabhängiger führen zu können“, so Lucha weiter.

Aktuell wurden mit der zweiten Tranche des Förderprogramms für Behinderteneinrichtungen nochmals rund drei Millionen Euro für den Ausbau gemeindenaher Wohnformen und die Verwirklichung von Inklusionsvorhaben im Land freigegeben. Mit den aus der Ausgleichsabgabe stammenden Mitteln können weitere elf Maßnahmen in den Landkreisen Esslingen, Ludwigsburg, Ostalbkreis, Enzkreis, Tübingen, Sigmaringen und dem Bodenseekreis umgesetzt werden.

Mit der ersten Tranche wurden bereits im Frühjahr 35 Projekte mit über 7,6 Millionen Euro aus Landesmitteln und knapp 7,3 Millionen Euro aus der Ausgleichsabgabe in den Landkreisen Göppingen, Main-Tauber-Kreis, Ostalbkreis, Karlsruhe, Rastatt, Heidelberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Ortenaukreis, Rottweil, Lörrach, Tübingen, Biberach, Bodenseekreis Ravensburg bewilligt.