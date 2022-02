Ladendetektiv verfolgt Dieb - Männer greifen ihn an

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in einem Discounter in der Weißensteiner Straße einen Ladendiebstahl beobachtet. Nachdem der Dieb aus dem Laden flüchtete, verfolgte der Detektiv den Dieb in Richtung Waldstetten zu Fuß. In einer abgelegenen Gasse traf der Detektiv dann auf zwei weitere Männer, die beide aggressiv auf ihn zugingen. Einer der Männer habe ihn dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Dieb gemeinsam mit den beiden Männern.

Die drei Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Alle drei Männer, die zwischen 25 und 30 Jahre alt waren, hätten einen leichten russischen Akzent. Sie hatten jeweils kurze, dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Der Dieb habe eine schlanke Statur und schmale, glattgezupfte Augenbrauen. Er trug eine dunkle Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Mann, der mit der Faust zugeschlagen habe, war größer und breiter gebaut. Dieser habe eine grüne Bomberjacke der Marke "Alpha Industries" getragen. Zur dritten Person ist nur bekannt, dass dieser eine schlanke Statur hatte. Hinweise auf die Personen erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 / 3580