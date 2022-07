Kostenlos in Gmünds Freibäder

Mit einer außergewöhnlichen Aktion lädt der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold zusammen mit vielen Partnern aus der Wirtschaft auch in diesem Jahr alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren zum kostenlosen Badespaß in den Sommerferien in die Gmünder Freibäder. „Schon im vergangenen Jahr haben wir mitten in den Coronazeit damit vielen Familien und Jugendlichen ein wenig Normalität im Alltag bieten können,“ so der Gmünder Rathauschef, der sich dieses Sommerprojekt ganz persönlich zur Herzensangelegenheit gemacht hat. Auch in diesem Jahr soll nun wieder die Aktion „Kostenloser Badespaß in den Gmünder Freibädern“ allen Kindern und Jugendlichen vom 28. Juli bis zum 11. September unkompliziert ohne Eintritt ein Ferienvergnügen bieten.

Um diese Sommer-Aktion zu ermöglichen, hat der OB neben den Bäderbetrieben starke, regionale Partner gewinnen können: die Spedition Brucker, Dincel Projektbau GmbH, Müller und Müller GmbH, Wolf GmbH, Georg Eichele, Georg Eichele Bauunternehmung GmbH, Kochertaler Metall-Gestaltung GmbH, Autohaus Bruno Widmann, Günther Nubert und Dr. med. Claus Görner. Dank dieser Partner kann in dieser Saison die Aktionsidee des vergangenen Jahres von seinerzeit drei Wochen nun auf die kompletten Sommerferien ausgeweitet werden.