Zehn Koi-Karpfen sind in einem Teich in der Zeppelinstraße vergiftet worden. Der Besitzer entdeckte am Mittwochnachmittag eine auffällige Schaumschicht auf dem Wasser und die zehn toten Tiere. Unbekannte müssen eine bislang unbekannte Substanz in den Teich geschüttet haben. Der Wert der verendeten Fische beläuft sich auf circa 5000 Euro.