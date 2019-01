Von Christoph Klawitter

Sich häufende Fehl- und Falschalarmierungen, Unterschiede in den Alarmierungen, mehr Verwaltungsaufwand: Nach Ansicht von Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck gibt es in der neuen Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben noch einiges zu verbessern. Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Bad Saulgau im Stadtforum am Freitagabend bestätigten außerdem die Feuerwehr-Mitglieder Marc Schmötzer als stellvertretenden Feuerwehrkommandanten. Er hatte mit Benjamin Heinzelmann einen Gegenkandidaten.