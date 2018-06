„Mit allen Sinnen“ lautet das Thema des 30. Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd: Vom 13. Juli bis 5. August gastieren hochkarätige Interpreten, junge Talente und Ensembles aus der landesweiten Musikszene in den Kirchenräumen der Stadt.

Die Bandbreite reicht von Gregorianik über klassische Meisterwerke bis zur Uraufführung aus dem Kompositionswettbewerb, vom Duftkonzert mit einer Parfumière über international besetzte Orgelkonzerte und Tanzprojekte bis zum Science-Fiction-Konzert mit SandArt. Zwei Konzerte sind bereits ausverkauft. Den Auftakt am 13. Juli macht der ökumenische Eröffnungsgottesdienst. Anschließend sind alle Festivalgäste zu einem Empfang des Festival-Freundeskreises auf dem Münsterplatz eingeladen. Um 21 Uhr schwingt sich Martin Bukovsek als Artist am Vertikaltuch in die Höhen des Heilig-Kreuz-Münsters. Saxophonist Markus Ehrlich begleitet die Performance. Der Eintritt ist frei.

Zum Festivalthema „Mit allen Sinnen“ dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf klangvolle Höhepunkte freuen, darunter unter anderem „Eine Alpensinfonie“ von Richard Strauss mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen im Eröffnungskonzert (14. Juli), nordische Vokalmusik und elektronische Sounds mit dem estnischen Ensemble Vox Clamantis im Preisträgerkonzert für den Gregorianik-Experten Godehard Joppich (18. Juli), die brillanten Stimmen des Trinity College Choir Cambridge unter Stephen Layton (19. Juli) oder die Junge Philharmonie Ostwürttemberg mit Carl Orffs „Carmina Burana“ auf dem Johannisplatz (21. Juli). Mit Bachs „Johannespassion“ beschließt das Ensemble il Gusto Barocco den 30. Festivalsommer (4. August).

Innovative und interdisziplinäre Projekte begleiten das Festival. Gespannt sein darf man auch auf zwei international besetzte Orgel-Recitals. Die Teilnehmer des Meisterkurses Orgelimprovisation unter der Leitung von Ansgar Wallenhorst sind am 3. August zu hören. Für Kinder ist das Singspiel „Der Ohrwurm und die verschwundenen Töne“ in der Theaterwerkstatt (15. Juli). Die Ausnahmetalente Dominik Englert und Josef Treutlein widmen sich mit Musik für Marimba und Vibraphon der musikalischen Gestaltung des ökumenischen Schlussgottesdienstes (5. August).