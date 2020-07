Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag in der Aalener Straße (B29) ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr gegen 15.45 Uhr auf den Wagen einer 21-Jährigen auf. Dieser wurde auf einen Wagen davor aufgeschoben, der von einer 56-Jährigen gelenkt wurde. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt, zwei von ihnen ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Der Ford sowie der Dacia mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B29 im dortigen Bereich für etwa zwei Stunden lediglich einspurig befahrbar, zudem musste wegen Rückstau der Einhorntunnel gesperrt werden. Starke Behinderungen im Verkehr waren die Folge.