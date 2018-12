Kammerorchester gibt Weihnachtskonzert

In den Herbstferien hat das Kammerorchester Rosenstein eine fünftägige Konzertreise in die Niederlande absolviert. Am kommenden Samstag, 8. Dezember, um 18 Uhr folgt das Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche Sankt Ulrich in Heubach.

Unter der Leitung von Jonathan Rhys Thomas gab das Kammerorchester unter anderem ein Benefizkonzert in Egmond aan Zee mit Werken etwa von Corelli, Vivaldi oder Piazzolla. Als Höhepunkt bot Solist und Komponist Martin Thorwarth mit seinem Sohn Niels das Vivaldi-Konzert a-Moll für zwei Oboen und Streicher.

Für die Daheimgebliebenen gibt es diesen Samstag die Möglichkeit, das Konzert ergänzt mit Weihnachtsmelodien und Gedichten von Sprecherin Brigitte Wenke zu genießen.