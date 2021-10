Jonas Knorr ist Kammersieger

In diesem Jahr freut sich das GOA-Team besonders über den Erfolg seines Auszubildenden Jonas Knorr. Er bewies sein ganzes Können und erreichte den ersten Platz und damit den Kammersieg beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks im Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker.

„Wir sind sehr stolz auf unseren Auszubilden und freuen uns, dass wir ihn übernehmen können. Solche Mitarbeiter darf man keinesfalls verlieren, denn sie gestalten natürlich auch die Zukunft der GOA mit“ so der Geschäftsführer der Abfallgesellschaft, Arne Grewe.

Die dreieinhalbjährige Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (Nutzfahrzeuge) bei der GOA gestaltet sich facettenreicher als in anderen Betrieben. Bei der GOA legt man sich nämlich nicht auf eine Fahrzeuggruppe fest – die Auszubildenden lernen hier alles über Lkw, Pkw und sogar über Baumaschinen. Die Ausbildung findet hauptsächlich am Standort Mögglingen statt. Es gibt jedoch auch Außeneinsätze, wenn Fahrzeuge im Einsatz einen Defekt aufweisen oder wenn Hilfe am Standort Ellert benötigt wird. Jonas Knorr erzählt begeistert „Die Ausbildung bleibt durch die vielen unterschiedlichen Aufgaben immer spannend. Auch das Arbeitsumfeld ist klasse – das ganze Team arbeitet Hand in Hand.“