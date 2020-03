Mit dem eindringlichen Aufruf „Appell“ ist das Werk des 1984 in Magdeburg geborenen Komponisten Jens Klimek überschrieben, dem die Jury des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd den ersten Preis des 15. Internationalen Kompositionswettbewerbs Zeitgenössische Geistliche Musik zuerkannt hat. Zum Festivalthema 2020 „Ich & Wir“ sollte eine Komposition für gemischten Chor a cappella geschaffen werden, welche sich auf das Gedicht „Gemeinsam“ von Rose Ausländer bezieht.

Eingereicht wurden 57 Kompositionen aus ganz Europa, Argentinien, Japan und den USA. Juroren waren Mark Andre (Komponist, Berlin), Detlef Dörner (Komponist, Stuttgart), Kirchenmusikdirektorin Sonntraud Engels-Benz (Direktorium Festival Europäische Kirchenmusik) und Michael Nonnenmann (Chorleiter der Christophorus-Kantorei Altensteig). Die Komposition „Appell“ erklingt als Uraufführung im ökumenischen Eröffnungsgottesdienst des Festivals am Freitag, 17. Juli, um 18.30 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster Schwäbisch Gmünd.

Jens Klimek hat eine klug disponierte Komposition geschaffen, die sich intensiv und musikalisch innovativ mit der Textvorlage auseinandersetzt. Zusätzlich werden ideenreich außermusikalische Elemente hinzugezogen: Tagespolitische Meldungen, die von den Sängerinnen und Sängern selbst auszuwählen sind, werden rezitiert, und Steine werden aneinander gerieben und gegeneinander geklopft. So wird das Werk zu einer eindringlichen Mahnung an eine gemeinschaftliche, globale Verantwortung angesichts der Labilität und Fragilität unserer Welt.

Klimek wurde 1984 in Magdeburg geboren. Er machte 2003 sein Abitur am Landesgymnasium für Musik Wernigerode, wo er neben den regulären Unterrichtsfächern auch in diversen musikalischen Spezialfächern ausgebildet wurde. Ferner erlangte er die Chorleiterbefähigung C1 und C2 und sang im renommierten Rundfunk-Jugendchor Wernigerode.

Von 2004 bis 2010 studierte Jens Klimek an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg die Fächer Musik und Anglistik. Heute unterrichtet er am Landesgymnasium für Musik in Wernigerode in den musikalischen Spezialfächern.

Neben seiner beruflichen Laufbahn leitete Jens Klimek von 2005 bis 2015 verschiedene Chor- und Orchesterformierungen und erhielt Kompositionsunterricht bei Bernhard Schneyer (Magdeburg) und Prof. Thomas Buchholz (Halle/Saale). Zahlreiche Uraufführungen und Wettbewerbserfolge belegen seitdem die kontinuierliche kompositorische Arbeit.

Gemeinsam (Rose Ausländer)

Vergesset nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam, besteigen Berge, pflücken Himbeeren, lassen uns tragen von den vier Winden

Vergesset nicht, es ist unsre gemeinsame Welt, die ungeteilte, ach die geteilte

die uns aufblühen lässt, die uns vernichtet, diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir

gemeinsam reisen

(Rose Ausländer (1901 bis 1988), „Gemeinsam“, aus: „Ich höre das Herz des Oleanders. Gedichte 1977 - 1979, 1984“. Abdruck und Nutzung mit freundlicher Genehmigung der S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main)