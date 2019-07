Es ist keine Überraschung gewesen: Jürgen Stempfle bleibt Bürgermeister von Böbingen.

Er erhielt bei der Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag exakt 1000 der abgegebenen Wählerstimmen. Was einer Zustimmung von 95,06 Prozent entsprach. Die Wahlbeteiligung war ausgesprochen niedrig. Sie lag bei dürftigen 32 Prozent. Stempfle war bei der Wahl einziger Bewerber um den Posten.

Als der Bürgermeister-Stellvertreter und Wahlausschuss-Vorsitzender, Peter Högerle, am Sonntagabend das Wahlergebnis verkündete, konnte Jürgen Stempfle aufatmen: 95,06 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn. Auch die Wahlbeteiligung stimmte ihn nicht allzu traurig. „Mit über 30 Prozent“ sei er angesichts des sommerlichen Wetters und der Tatsache, dass er einziger Kandidat bei der Wahl war, eigentlich schon zufrieden, hatte Stempfle im Vorfeld erklärt.

Von den 1183 abgegebenen Stimmen waren 71 ungültig. Von den Gültigen bekam Jürgen Stempfle genau 1000. Ihm nicht sehr dicht auf den Fersen waren der Böbinger Feuerwehr-Kommandant Dominik Ebert (13 Stimmen), Christine Gold (7) und Peter Högerle (6). Eine Stimme entfiel auf einen gewissen „Pinocchio“.

Högerle freute sich bei der Bekanntgabe des Ergebnisses über die vielen Gäste. Er erwähnte zuvorderst die komplett anwesende Familie – sogar Bruder Michael, bekannter Fernsehjournalist, war eigens aus Berlin angereist. Lang war außerdem die Liste der Amtskollegen. Sogar die beiden Oberbürgermeister der Remstal Gartenschau-Kommunen waren gekommen: Matthias Klopfer aus Schorndorf und Richard Arnold aus Schwäbisch Gmünd.

Högerle begrüßte außerdem noch die Mitglieder des Gemeinderates und der Verwaltung, ehe er sich bei der Musikkapelle Böbingen für die Gestaltung des Abends bedankte. Stempfle wünschte er viel Kraft zur „Umsetzung weiterer Visionen für Böbingen“.

Stempfle selbst zeigte sich erfreut, über die 95-prozentige Zustimmung, was nach 16 Amtsjahren „keine Selbstverständlichkeit“ sei. „Als Bürgermeister in einer Gemeinde dieser Größe kann man aber nichts alleine bewegen“, betonte der alte und neue Bürgermeister: „Es braucht eine starke Gemeinschaft, und die haben wir.“ Deshalb gelte sein Dank seinen Stellvertretern, dem Gemeinderat sowie dem gesamten Rathaus-Team von der Putzfrau bis zum Bauhofarbeiter. Weiter dankte er seiner Familie, die ihm stets den nötigen Rückhalt gebe.

Die Zeit der Weltreisen und Kreuzfahrten geht zu Ende

Dass die Remstal Gartenschau durch ihre (Ober-)Bürgermeister so prominent vertreten sei, mache ihm klar, dass auch in Zukunft die Zusammenarbeit in dem gemeinsamen Landschaftsraum sehr wichtig sein werde. Er gehe davon aus, dass die Menschen, die zweimal im Jahr zum Urlaub in die Weltgeschichte fliegen und dann noch zweimal auf Kreuzfahrt gingen, immer weniger werden. Stattdessen werde es immer mehr Menschen geben, die die Heimat schätzen, zeigte sich Stempfle überzeugt. Diese Entwicklung gelte es durch entsprechende Angebote weiter zu fördern.