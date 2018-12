Irische Volks- und Trinklieder

(an) - Die Bands Hellraisers and Beerdrinkers und Jack, Daniel & The Filthy Outlaws gastieren am Samstag, 15. Dezember, um 21 Uhr im QLTourraum Übelmesser in Heubach. Mit irischen Volks- und Trinkliedern machten sich Hellraisers and Beerdrinkers (Foto) 2011 auf, um das von Krisen gebeutelte Europa wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Unzählige Städte wurden bereist – von Mailand bis Gerona, von Marseille bis Rotterdam. Erweitert mit Schlagzeug, Kontrabass und Mandoline, ergänzt um Einflüsse aus anderen Teilen der Welt und über das Genre des Folk hinaus, wurde 2016 die erste Platte „Folk’s Gaudi“ produziert. Nun stehen Hellraisers and Beerdrinkers für treibenden Gaudi Folk. Support gibt’s von Jack, Daniel & The Filthy Outlaws, die aus dem Wilden Westen direkt auf den Bühnen der Saloons der Neuzeit nicht nur Country, sondern auch Western spielen. Infos: www.qltourraum.de.