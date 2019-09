Insolventer Spielwarenhersteller Bullyland hat neuen Eigentümer

Der Insolvenzverwalter Michael Pluta hat nach eigenen Angaben eine Investorenlösung für den Spielwarenhersteller Bullyland erzielt. Der Geschäftsbetrieb des Spielzeugherstellers ist an die neu gegründete Bullyworld GmbH verkauft worden.

Der Kaufvertrag wurde bereits im März unterzeichnet. „Für die Übernahme des Geschäftsbetriebes mussten die Lizenzverträge an den neuen Rechtsträger übertragen werden. Der gesamte Prozess war sehr aufwendig und hat daher länger gedauert“, sagt der Insolvenzverwalter. Aus rechtlichen Gründen habe die Investorenlösung erst mit dem Abschluss der Übertragung aller Lizenzverträge offiziell kommuniziert werden können, so Pluta weiter.

Beliebt für Disney-Figuren, Dinosaurier und Schlümpfe

Der Hersteller Bullyland ist für seine Spielfiguren bekannt und fertigt unter anderem Figuren aus dem Disney-Universum. Darüber hinaus hatte der Hersteller, damals noch unter dem Namen Bully, zeitweise auch die Schlümpfe vertrieben. Beliebt sind aber auch die Spielzeug-Dinosaurier und andere Urzeittiere des Spraitbacher Herstellers.

Der Verkauf des Geschäftsbetriebes sah einen Umzug in neue Räume in Nußdorf in Bayern vor, der bereits erfolgt ist. Die Immobilie in Spraitbach wurde bereits veräußert. Ein in Spraitbach ansässiger Unternehmer wird dort sein Unternehmen erweitern und neue Arbeitsplätze schaffen.

Bullyworld gehört nun der bayerischen Unternehmerfamilie Eberl, die sich eigenen Angaben zufolge über den Unternehmenszuwachs freut. Geschäftsführer Thomas Eberl dankte Insolvenzverwalter Pluta und sagte: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren bestehenden und neuen Mitarbeitern, die Marke Bullyland wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Unser Standort bietet alle Voraussetzungen, dass uns dies gelingt. Hier können wir bestehende Synergien effektiv nutzen.“

Ende 2018 hatte das Amtsgericht Aalen das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Spielzeugherstellers aus Spraitbach eröffnet und Pluta zum Insolvenzverwalter bestellt.