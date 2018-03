Der Betreuungsverein Ostalbkreis und die Betreuungsbehörde des Landratsamts informieren am Mittwoch, 28. Februar, um 18 Uhr im Gmünder Landratsamt über das Betreuungsrecht. Nelly Hauer vom Betreuungsverein vermittelt an zwei Abenden Gesetzesgrundlagen und gibt Einblick in die Aufgaben eines Betreuers, die vom Ausfüllen von Anträgen bis hin zu Behördengängen reichen. Der zweite Teil findet am Mittwoch, 7. März, ebenfalls im Landratsamt Gmünd um 18 Uhr statt.