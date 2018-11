Die Literaturtage „wortReich“ in Schwäbisch Gmünd gehen auch in der kommenden Woche weiter. Bis Sonntag, 25. November, laden die Literaturtage zu vielen weiteren Veranstaltungen ein. Heute um 19 Uhr ist „Spiegel“-Bestsellerautor Max Bentow zu Gast. In der Gmünder Stadtbibliothek liest er aus seinem Psychothriller „Der Schmetterlingsjunge“.

Der Berliner Kommissar Nils Trojan hat schon vieles gesehen, aber als er den Tatort in Kreuzberg betritt, traut er seinen Augen kaum: Die Frau, die ermordet wurde, liegt entkleidet auf dem Bett, ihren Rücken ziert das farbenprächtige Gemälde eines riesigen Schmetterlings. Nur zwei Tage später ereignet sich ein weiterer Mord, wieder hinterlässt der Täter sein bizarres Kunstwerk auf dem Körper des Opfers. Trojan versucht verzweifelt, die verborgene Botschaft des Mörders zu entschlüsseln, doch sein Gegner hat ihn längst in ein perfides Verwirrspiel verstrickt.

Die Presse ist begeistert vom Thriller: „Bentow knüpft nicht nur in Sachen Rahmenhandlung, sondern vor allem in puncto Nervenkitzel nahtlos an die glänzend geschriebenen Vorgänger an“. Eine Lesung, die garantiert Gänsehaut erzeugt.

Lyrisches Mosaik

Bei freiem Eintritt liest der Literarische Kreis ’99 im Rahmen der Literaturtage „wortReich“ am Mittwoch, 20. November, um 17 Uhr in der Uhrenstube (Eingang über Spitalhof) neue Texte. Die musikalische Lesung mit dem Duo Est-Ovest ist mit dem Titel „Lyrisches Mosaik“ überschrieben: Bunt gefächert werden zahlreiche Themen in einzelne Beiträge gefasst. Passend zum Herbst wechseln die Sprachfarben, aus den vielen individuellen Bausteinen entsteht ein lyrisches Gesamtkunstwerk. Ein Sprachmosaik, das vom Duo Est-Ovest mit ausgesuchten Melodien umrahmt wird.

„Best of Poetry Slam“

Wer einmal einen „Best of Poetry Slam“ im Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd live erlebt hat, den zieht es immer wieder an diesen magischen Ort: Auf Einladung von Moderator Johannes Elster, „formerly known as Hanz“, treten bei der neuesten Ausgabe des Wettstreits am Mittwoch, 21. November, um 20 Uhr im Leutze-Saal vier der besten Wortkünstlerinnen und Wortkünstler der aktuellen Poetry-Slam-Szene gegeneinander an.

Ein Gipfeltreffen der Champions. Diese rasante Dichterschlacht, die zu den letzten großen Abenteuer für Fans von Literatur und Bühne gehört und weltweit die Theater, Clubs, Bars und Kleinkunst-Tempel füllt, präsentiert im Rahmen der Literaturtage „wortReich“ Schwäbisch Gmünd: Julian Heun aus Berlin, dreifacher Deutscher Meister in den Kategorien U 20 und Team, Marvin Suckut aus Überlingen, zweifacher Baden-Württembergischer Vizemeister und Sieger von über 300 Poetry Slams, Theresa Hahl aus Bochum, Hessenmeisterin 2011, und Juston Buße aus Berlin, Lesebühnen- und Buchautor.

In einem ersten Durchgang wird das Publikum einen Finalisten ermitteln, in der „Hoffnungsrunde“ wird dessen Kontrahent gekürt und schließlich der Sieger des Abends durch Applausmessung gewählt. In den beiden Lesepausen wird Tilman Claas alias „Lampe“ das Publikum musikalisch verwöhnen. Veranstalter Johannes Elster wird als Moderator durch das Programm führen und sicher wieder seine berüchtigten Beutel durch die Publikumsreihen laufen lassen, um damit den Gewinn des Siegers zu steigern.