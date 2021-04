In Großdeinbach brennt ein Wohnhaus

Gegen 1.40 Uhr ist in der Nacht zum Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache in einem Wohngebäude in der Kleindeinbacher Straße im Großrdeinbach ein Feuer ausgebrochen. Vier Bewohner, die sich im Haus aufgehalten haben, konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Die Höhe des Sachschadens dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Zur Bekämpfung des Feuers war die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit neun Fahrzeugen und 64 Einsatzkräften im Einsatz. Davei musste die Kleindeinbacher Straße vollständig gesperrt werden. Ebenfalls am Brandort waren Mitarbeiter der Stadt sowie 13 Kräfte des Rettungsdienstes. Die vier Bewohner kamen teils bei Bekannten unter, teils wurde eine Unterbringung durch die Stadt organisiert. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis zum frühen Vormittag an. Das Gebäude konnte bislang noch nicht betreten werden. Die Polizei hat bezüglich der noch unbekannten Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.