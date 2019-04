Die Museumsscheune im Kulturhof Amalienhof in Bartholomä hat nicht nur selbst eine sehr lange Geschichte. Sie lässt die Besucher auch eintauchen in die Geschichte, in längst vergangene Zeiten. Die Exponate zeigen das ländliche Leben, wie es früher war. Am Sonntag, 28. April, ist dort Museumstag.

Erbaut wurde, was heute Museum ist, in den 1860er-Jahren von der freiherrlichen Familie von Woellwarth. Als die Gemeinde in den 1990er-Jahren überlegte, das Anwesen ein zweites Mal zu verkaufen, passierte, was Bürgermeister Thomas Kuhn heute so beschreibt: „Wir sind als Gemeinde sehr froh, dass sich 1997 dieser ehrenamtliche Kreis zusammengefunden hat, der die Bedeutung des Amalienhofes für Bartholomä erkannt hat und dieses Museum einrichtete.“ Die Initiatoren waren Rainer Wieland und Lothar Wolf.

Einmal im Jahr ist Tag der offenen Tür

Heute sind die vier Stockwerke der Museumsscheuer – übersichtlich und thematisch gegliedert – proppenvoll mit Möbeln, Geräten, Gebrauchsgegenständen, wie die Ur- und Ururgroßeltern sie Tag für Tag gebraucht haben. Stücke, die einen Blick in das Leben, den Alltag der Bürger schenken. Ganze Handwerksbereiche und die Landwirtschaft präsentieren die Einfachheit, die Gemütlichkeit, aber auch die Anstrengungen, mit denen die Menschen einst lebten. Ohne Technik war alles viel entschleunigter, meist aber auch mit weit größerem Kraftaufwand verbunden. Das Leben war härter und einfacher zugleich, verglichen mit der Gegenwart.

Einmal im Jahr veranstaltet der Kreis um Erwin Ritz und Lothar Wolf gemeinsam mit der Gemeinde einen Tag der offenen Tür. Das Museum hat sich in diesen vielen Jahren immer weiterentwickelt. Zuletzt ist ein Nebengebäude dazugekommen, in dessen Obergeschoss die Wagen untergebracht sind, die am Rosstag durch Bartholomä rollen.

Der Museumstag dieses Jahr ist etwas Besonderes. Erwin Ritz erklärt: „Wir veranstalten den Museumstag zum ersten Mal gemeinsam mit dem Arbeitskreis (AK) Brotkultur, der Teil des Arbeitskreises Kunst und Kultur in Bartholomä ist, und dem Arbeitskreis Ortsgeschichte. Auch die Laubenhardtschule macht mit, indem sie für den Mittagstisch und Kaffee und Kuchen sorgt.“ Die Bewirtung beginnt schon um 8 Uhr – lange bevor das Museum öffnet – mit einem Frühstück (bis 11 Uhr) im „Saustall“, das der AK Brotkultur zubereitet – natürlich mit frischem Holzbackofenbrot.

Großes Rahmenprogramm

Das Museum selbst ist ab 10 Uhr geöffnet. Neben den wundervollen Exponaten im Museum entführt ein umfangreiches Programm die Besucher am 28. April noch tiefer in die guten alten Zeiten. Zum einen gibt es Vorträge zur Ortschronik. Dabei erzählen Karin Kirschbaum und Renate Beller über Wolle und Spinnen. Josef Kienhöfer wird viele Anekdoten beitragen. Museumsführungen bringen den Besuchern das Leben im alten Bartholomä nahe. Zwischen 13 und 18 Uhr können vor allem Kinder sich in die alten Zeiten vertiefen. Für alle, die das Weben erlernen wollen, stehen alte Kinderwebstühle bereit. Filzen, die Herstellung von Lutschern und von Seilen sowie Besenbinden sind Programmteile, bei denen die jungen Besucher mitmachen können.

Wer von den Erwachsenen möchte, kann seine eigene Sense mitbringen und schärfen lassen. Nach dem Stockbrotgrillen werden gemeinsam alte Volkslieder gesungen, an der Gitarre begleitet von Ursula Weiler.

Viel früher als die Besucher, nämlich um 4 Uhr morgens, beginnt das Team vom AK Brotkultur mit der Arbeit. Erwin Goldmann beschreibt: „Dann wird der Ofen angeheizt. Die Besucher dürfen ihren eigenen Teig mitbringen und wir backen.“