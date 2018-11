Die überraschende Ankündigung im Gemeinderat von Oberbürgermeister Richard Arnold eine anstehende Tunnelsperrung im kommenden Sommer für eine „große Gmünder Tunnelparty“ im Rahmen des Gartenschau-Veranstaltungsreigens zu nutzen, hat vor allem in den sozialen Netzwerken ein riesiges Echo ausgelöst.

Mit dem kurzen Hinweis „Wir treffen uns im Tunnel!“ hatte der Gmünder OB in der jüngsten Gemeinderatsitzung auf die Pläne hingewiesen, dass am 10. August 2019 im rund zwei Kilometer langen Gmünder Einhorn-Tunnel eine Party steigen soll. Zusammen mit dem SWR soll das Event gestemmt werden. Die Ankündigung löste vor allem in den sozialen Netzwerken ein riesiges Echo aus. Von der Facebook-Community wurde die Idee begeistert aufgenommen. Doch es gab auch Fragen zur Sicherheit. Und einige Facebooker fanden die Idee von Richard Arnold auch überhaupt nicht gut.

Rathaus-Pressesprecher Markus Herrmann erläuterte deshalb im Nachgang zu der Gemeinderatssitzung nähere Einzelheiten dieser außergewöhnlichen Veranstaltung. Vor allem betonte er, dass nicht daran gedacht sei, den kompletten, 2,2 Kilometer langen Tunnel als Partyzone auszuweisen und für Fußgänger zu öffnen.

Gefeiert wird nur im Westportal

Der Einhorntunnel werde voraussichtlich von Samstagmorgen, 10. August, ab 7 Uhr bis Sonntagmorgen, 11. August 2019, für den kompletten Verkehr gesperrt. Man habe den Termin bewusst in die Sommerferien gelegt, weil dann das Verkehrsaufkommen nicht so groß sei. Aus Sicherheitsgründen werde nicht die komplette unterirdische Anlage für Besucher geöffnet. Veranstaltungsbereich sei lediglich jener Bereich hinter dem Portal West, wo sich auf einem dort vorhandenen größeren Platzgefüge die vierspurige B29 auf die zwei Tunnelfahrbahnen verengt. Es werde auch kein Durchgang vom Tunnelportal Ost zum Fest am Westportal möglich sein. Auch der gesamte Bereich der Tunneltechnik bleibe verschlossen. Ein Sicherheitsdienst werde darüber wachen.Die Party sei laut Markus Herrmann auch kein Gratis-Event. Wer dabei sein möchte, müsse ein Ticket erwerben. Der Eintrittspreis stehe noch nicht fest. Besitzer von Gartenschau-Dauerkarten werden laut Herrmann aber sicherlich eine Ermäßigung erhalten. Ein Sicherheitskonzept, so betont der Rathaus-Sprecher weiter, werde für die Tunnelveranstaltung selbstverständlich erstellt. Auch werde die Anzahl der Besucher beschränkt sein.

Der Pressesprecher bedauerte, dass es leider keine Möglichkeit geben werde, in dieser Zeit Besuchergruppen durch den Tunnel mit seinen interessanten Technikkavernen zu führen. Dies sei nur vor der Eröffnung des Bauwerks möglich gewesen, weil der Einhorntunnel da noch nicht als Verkehrsbauwerk offiziell deklariert gewesen sei.