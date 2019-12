Hund beißt Frau in den Oberschenkel.

Kurz nach 11 Uhr am Samstag ist eine 53-Jährige zu Fuß von der Gutenbergstraße über die Fußgängerbrücke in Richtung Weißensteiner Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters kam ihr ein Mann entgegen, der einen Schäferhund dabei hatte. Wohl im Vorbeigehen biss der Hund die 53-Jährige in den Oberschenkel. Der Unbekannte hielt seinen Hund daraufhin zurück und entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

