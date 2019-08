Ein Hund hat auf einem Kundenparkplatz in der Aalener Straße einen 47-jährigen Mann angegriffen. Der Mann kam am Samstag um 16 Uhr aus einem Laden auf den Parkplatz, als der Hund ihn plötzlich in die Wade biss.

Der Hundebesitzer nahm die Leine in die Hand und wollte weggehen, obwohl er von mehreren Passanten angesprochen wurde, dass er stehen bleiben solle. Als der 47-Jährige wieder aufstehen konnte, forderte auch dieser den Hundebesitzer zum Stehenbleiben auf. Daraufhin griff der Hund den Mann erneut an und biss erneut zu, so dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der 42-jährige Hundebesitzer entfernte sich nach dem zweiten Biss vom Parkplatz.