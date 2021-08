Hubschrauber und mehrere Streifen: Polizei sucht nach Mann mit Axt

Ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifen waren am Samstagmorgen in Schwäbisch Gmünd im Einsatz, um nach einem Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zu suchen.

Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr meldete eine Anruferin der Polizei, dass im Bereich des Rokkoko-Schlösschens im Stadtgarten ein Mann laut und aggressiv herumschreie. Der Mann trage zudem eine Axt bei sich. Sofort wurden mehrere Streifen ins Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd entsandt, um nach der Person zu fahnden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Personenbeschreibung: Die Person wird als etwa 40 Jahre alter, 1,75 Meter großer Mann mit dunklerem Teint und schwarzem Vollbart beschrieben. Er trägt eine kurze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli und eine Mütze. In der Zwischenzeit konnten Polizeibeamte eine Axt auffinden und sicherstellen.

Da davon auszugehen ist, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und nicht ausgeschlossen werden kann, dass er für sich und andere eine Gefahr darstellt, wird die Bevölkerung dringend um Hinweise gebeten. Diese nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 / 358-0 entgegen, sowie der Polizeinotruf unter 110.