Heubacher Rosensteinorchester überzeugt beim „Comeback“

Das Heubacher Rosensteinorchester hat beim Open-Air-Konzert auf dem Vorplatz der Musikschule mit mitreißenden Melodien aus Film, Pop und Show überzeugt. Das Streichorchester, das eigens für das Konzert mit einer stattlichen Bläserbesetzung und Schlagwerk erweitert wurde, begeisterte nach vier Jahren Open-Air-Abstinenz bei bestem Wetter ein großes Publikum.

Zur Eröffnung erklang mit voller Besetzung „Gonna Fly Now“ von Bill Conti aus dem Film „Rocky“. Es schloss sich ein von Robert Longfield arrangiertes Medley aus der „James Bond“-Reihe an. Filmmusik aus „Gladiator“ von Hans Zimmer bildete in einer Reihe mit „Roll Over Beethoven“ von Chuck Berry und „You’l Be In My Heart“ von Phil Collins ein abwechslungreiches Musikerlebnis. Erzähler und Moderator Dieter Hahn wurde durch ein beherztes „Shut Up And Dance“ unterbrochen, bevor das Medley aus „The Greatest Showman“ die Pause einläutete.

Die Dramatik stieg im zweiten Teil noch an. Dirigent Jonathan Rhys Thomas stimmte nach einer kurzen Einführung sein selbst komponiertes Werk an, das das Publikum knapp 20 Minuten lang die Höhen und Tiefen der zurückliegenden Coronazeit musikalisch durchleben ließ. „2020 – CovidNatus – Fighting Corona“ entstand während der Lockdowns, in denen weder Konzerte noch Musikunterricht oder Proben stattfinden konnten. Das Werk für volle Orchesterbesetzung durchlief vom Entstehen des Virus, vertont durch „Natus“-Rufe, über die Verbreitung („Global Spreading“) und die Lockdowns alle Phasen der Pandemie. Die aufkeimende Hoffnung und der Frust über das erneute Eingesperrtsein drückte sich in der einfühlsam komponierten Musik aus. Das Finale mit „Life Returns“ bildete den Höhepunkt. Die Uraufführung wurde mit einer zur Musik passenden Bildpräsentation auf einer Großleinwand begleitet und sorgte für zusätzliche stimmungsvolle Eindrücke.

Nach tosendem Applaus ertönte noch „Bounty Hunter“ aus der Advent Rising Suite, arrangiert von Victor Lopez sowie ein weiteres Medley aus dem Musical „Tanz der Vampire“ von Jim Steinman, das bestens zur inzwischen nächtlichen Kulisse unter dem Rosenstein passte.

Durch das Programm führte Dieter Hahn mit geistreichen Moderationen und sorgte zwischen den Musikstücken für so manchen Lacher. Seine stets auf das aktuell gespielte Stück zugeschnittenen Texte bereicherten das musikalische Programm auf humorvolle Weise.