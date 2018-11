Erstmals steht das Handlungsballett „La Fille mal gardée“ auf dem Programm der Musiktheater-Reihe des Schwäbisch Gmünder Kulturbüros. Am Mittwoch, 28. November, um 20 Uhr gastiert das Ballett der Tatarischen Staatsoper Kasan im Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd.

Zum Inhalt: Das übermütige Mädchen Lise möchte den gut aussehenden Colas heiraten, ihre Mutter hält dagegen nach einem reichen Freier Ausschau. Im Sohn des wohlhabenden Winzers Thomas scheint Simone den richtigen Anwärter gefunden zu haben.

Dass die beiden Brautleute – die übermütige Lise, die lieber tanzt und sich vergnügt, und der schüchterne Alain – überhaupt nichts voneinander wissen wollen, stört die Eltern nicht. Mit immer neuen Einfällen versteht es Lise, sich aus den Fängen der strengen Mutter zu befreien und am Ende ihren Willen durchzusetzen.

Erstes Ballett mit realistischer Handlung

Peter Ludwig Hertels „La Fille mal gardée“ („Die schlecht behütete Tochter“) gilt als erstes Ballett, in dem eine realistische Handlung auf die Bühne gebracht wurde und keine Götter oder mythologischen Wesen eine Rolle spielen. Hertel (1817 bis 1899) war Komponist an der Hofoper in Berlin.

Soli und Ensembles geben den Tänzerinnen und Tänzern Gelegenheit, die ganze Palette ihres Könnens zu zeigen.

Zu den komischen Höhepunkten des Balletts gehören der Holzschuhtanz der Mutter Simone, üblicherweise von einem Mann getanzt, und die Auftritte des reichen Winzers Thomas.

Die Beliebtheit des Stücks ist in diesem Kontext leicht zu verstehen, sind doch die unbeschwerte Heiterkeit, der Zauber der ländlichen Idylle und die herrlich deftige Komik der Nebenrollen Basis für ein vergnügliches Ballett-Erlebnis.