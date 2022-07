Haus umstellt und Einbrecher festgenommen

Ein größerer Polizeieinsatz hat sich am Dienstag gegen 16 Uhr im Wohngebiet Taubental in Schwäbisch Gmünd abgespielt. Aufmerksame Nachbarn hatten beobachtet, wie sich ein fremder Mann an einem derzeit verwaisten Haus zu schaffen machte.

Die Polizei rückte sofort mit mehreren Streifenwagen an und umstellte das Wohnhaus. Der 39 Jahre alte Einbrecher verschanzte sich im Heizungskeller. Da er sich weigerte, aus dem Gebäude zu kommen, sei ein Diensthund eingesetzt worden, so die Polizei in einer Mitteilung.

Bei der Festnahme sei der betrunkene Mann leicht verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an.