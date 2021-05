Großaufgebot rückt zu vermeintlichem Brand aus

Mit insgesamt 31 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Freitagmorgen gegen 2.15 Uhr zu einem vermeintlichen Brand ausgerückt. Eine Zeugin hatte die Rettungskräfte verständigt, nachdem in einem Gebäude in der Bräustraße der Rauchmelder auslöste und sie daraufhin im Keller Rauch festgestellt hatte.

Durch die Feuerwehr konnte kein offenes Feuer, jedoch ein verschmorter Modellhubschrauber festgestellt werden. Sachschaden entstand lediglich an dem Fluggerät im Wert von rund 250 Euro.