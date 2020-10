Wie die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) mitteilt, sind auf der Deponie Herlikofen in letzter Zeit vermehrt Bauschuttanlieferungen vermischt mit asbesthaltigen Abfällen abgegeben worden. Diese Vorgehensweise sei unsachgemäß und nicht gesetzeskonform, zudem gefährde sie die eigene Gesundheit und die anderer, da Asbest ein eindeutig krebserregender Stoff ist.

Werden asbesthaltige Baustoffe oder Produkte wie zum Beispiel Dacheindeckungen, Hauswandverkleidungen oder Fensterbänke unsachgemäß abgebaut, zerbrochen oder gar zerschnitten, könne dies zu einer Gefährdung führen. Da dieser Abfall als Gefahrstoff mit besonders hohem Gefährdungspotenzial eingestuft ist, sei im Umgang generell Vorsicht angeraten.

Asbesthaltige Baustoffe seien nicht verwertbar und dürften weder an Bauschuttrecyclinganlagen noch an Bauschuttdeponien angeliefert werden, sondern müssen laut GOA über eine dafür zugelassene Deponie entsorgt werden. Im Ostalbkreis sei dies die Deponie Reutehau in Ellwangen-Killingen.

Weitere Fragen beantwortet der GOA-Vertrieb unter der Telefonnummer 07174 / 2711-701.