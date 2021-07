Gmünder Wehr leistet Katastrophenhilfe

Baden-Württemberg unterstützt die vom Hochwasser betroffenen Bundesländer und hat über den Ostalbkreis auch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd um einen Sondereinsatz gebeten. Die Stadt werde selbstverständlich alles tun, um den betroffenen Gebieten Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, schreibt diese in einer Pressemitteilung. Die Gmünder Feuerwehr wird an diesem Montag um 12 Uhr mit einen Einsatzleitwagen, einem Mannschaftstransportwagen und einem Logistikfahrzeug mit insgesamt elf Mitgliedern zur Sammelstelle bei der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal aufbrechen. Von dort geht es dann um 14 Uhr in die betroffenen Bundesländer, und Einsatzgebiete. Wo die Gmünder Feuerwehr zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht bekannt. Der Einsatz soll vorläufig 48 Stunden dauern.