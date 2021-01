Ein Lichtblick mitten im Kultur-Lockdown: Am 25. und 26. Juni findet die siebte „Gmünder ART“ statt. Dieses sommerliche Kunst- und Kulturfestival bietet eine Plattform für alle künstlerisch Kreativen aus Schwäbisch Gmünd und Umgebung.

Die Veranstaltung verwandelt die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd alle zwei Jahre in einen großen Schmelztiegel aus Kunst und Kultur. Dann spielen die Gmünder Kunstschaffenden ihr enormes Spektrum aus und präsentieren bei diesem außergewöhnlichen Sommerfestival zwei Tage lang Kunst und Kultur in allen Facetten. Dabei treten einige Künstler in den Dialog mit spartenübergreifenden Kollegen und schaffen somit neue Synergien, die den Festivalgästen einmalige und kostbare Momente bescheren.

Für die siebte Auflage im Sommer werden nun spannende, innovative, experimentelle und gerne auch „schräge“ Konzepte aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Tanz, Theater und Literatur gesucht. Besonders willkommen sind auch spartenübergreifende Kooperationen und neue Crossover-Projekte. Einzelkünstler und Gruppen können sich auf ungewöhnliche Art und Weise an nicht alltäglichen Orten in der Gmünder Innenstadt präsentieren.

Die „Gmünder ART“ wird vom Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Gmünd veranstaltet. Ansprechpartner sind Svend Renkenberger (Festivalleitung), der unter Telefon 0160 / 99568560 oder via E-Mail an renkenberger@me.com erreichbar ist, und Ulrike Kleinrath (Kulturbüro), die Rückmeldungen unter Telefon 07171 / 603-4118 oder per E-Mail an ulrike.kleinrath@schwaebisch-gmuend.de entgegen nimmt.

Wer mitmachen will, möge sich bis Mitte Februar mit einer dieser Personen in Verbindung setzen. Alternativ kann man beim Kulturbüro einen Rückmeldebogen anfordern und diesen bis zum 15. Februar ausgefüllt zurückschicken. Die Veranstalter freuen sich auf tolle Ideen und hoffen, dass sich möglichst viele Kreative angesprochen fühlen.