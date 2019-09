Gmünder Pianist Michael Nuber spielt Meisterwerke von Mozart und Schubert

Am Sonntag, 29. September, wird der Gmünder Konzertpianist Michael Nuber um 19 Uhr im Schwörhaus (Städtische Musikschule, Erika-Künzel-Platz 1, Schwäbisch Gmünd) bedeutende Meisterwerke von Mozart (Sonate F-Dur KV 332 sowie zwei Spätwerke) und Schubert (Sonate A-Dur D 959 - „Große A-Dur-Sonate“) aufführen.

Die Sonate F-Dur KV 332 ist ein Beispiel für das ausgewogene mozartsche Ideal einer Klaviersonate mit einem langsamen Satz von großer Ausdruckskraft. Die Musik wirkt wie spontan musiziert, die Sonatenform ist hier das Gefäß , das die Fülle der Einfälle und Themen kaum fasst. Hier sind keinerlei Rücksichten auf den Pariser Geschmack festzustellen, das Stück scheint Frucht einer frohen, unbelasteten Stunde zu sein.

Die folgenden beiden Spätwerke Mozarts leiten zum Hauptwerk des Abends, Schuberts großer Sonate A-Dur über: Mozart: Rondo a-moll KV 511 sowie sein Adagio in h-Moll. Wie viele der anderen Moll-Werke ist auch dieses Rondo tiefe Bekenntnismusik. Diese Komposition besticht durch ihre poetische Stimmung und Ausdruckskraft.

Schroffe Kontraste und Harmonien

Selten hat Mozart einen melancholischeren Satz geschrieben als das Adagio in h-Moll. Das Werk fällt auf durch dissonante Vorhalte, viel Chromatik und ausgesprochen gewagte Harmonien. Schroff sind die dynamischen Kontraste, ebenso schroff die Harmonik: sie läuft oft in einem Irrgarten ins Leere, findet nicht mehr zum Ursprung zurück, und die Musik bricht resigniert ab. Die Wendung nach H-Dur am Schluss wirkt jedenfalls nicht wie eine Aufhellung oder gar ein Trost, sondern eher wie eine unbestimmte Sehnsucht.

Man könnte die Schuberts A-Dur-Sonate, die als „Große A-Dur-Sonate“ bekannt geworden ist, als die klangschönste und pianistischste seiner drei letzten großen Sonaten bezeichnen. Schubert hat wohl keine Sonate so reich und sorgfältig, pianistisch so feinsinnig durchgestaltet wie diese. Schon der Beginn mit seinen dominanten Oktaven in der linken Hand und der fast barocken Rhythmik zeigt ein ausgesprochen kraftvolles, an Beethoven gemahnendes Profil. Im weiteren Satzverlauf wird dann aber ein bezauberndes Seitenthema wichtig, wobei die Melodik gelegentlich zitathaft frühere Liedkompositionen streift. Wesentlich sind jedoch in diesem Satz, wie im folgenden Andantino, heftige Spannungen, der Einbruch eines düster-fatalistischen Tons in die scheinbar so lichte Umgebung.

Spannung und innere Zerrissenheit

Das fis-Moll-Andantino kann man als Klagelied und als Lamento bezeichnen. Der langsame Satz übertrifft die Intensität der Winterreise-Lieder, was die Einsamkeit und Melancholie betrifft – ja man kann schon von äußerster Depressivität sprechen. Es ähnelt in seinem Aufbau manchen (viel später geschriebenen) Nocturnes von Chopin.

In den ruhigen Fluss der Außenteile bricht freilich im Mittelteil ein rhapsodisches Rezitativ ein, wie es Chopin so nie geschrieben hätte und das kompromisslos bis zu einer Art Zusammenbruch gesteigert wird. Danach kehrt der Beginn variiert wieder und wirkt nun eindeutig depressiv. Die innere Zerrissenheit seines Mittelteils gehört zu den ergreifendsten und persönlichsten, aber auch modernsten Aussagen Schuberts.

Michael Nuber konzertiert sowohl als Solist und in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen (Klavierduo, mit Cello, Violine, Flöte sowie als Liedbegleiter) regelmäßig seit der Zeit seines Studiums. Er gibt jährlich über 30 Konzerte - mit etwa 16 verschiedenen Programmen. Sie führten ihn unter anderem nach Rumänien (Bukarest und Mozartfestival in Klausenburg), in die Schweiz und viele Jahre nach Großbritannien. Außerdem schuf er viele Transkriptionen von Liedern von Schumann, Liszt, Faure, Debussy und Ravel und weitere Bearbeitungen von Werken von Bach, Mozart, Franck und anderen.