Live aus dem Landschaftspark Wetzgau berichtet der SWR über die 25. Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd. Sie steht unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde“. Außer kleinen Rundgängen durch die Himmel- und Erdbereiche der Landesgartenschau gibt es am Sonntag, 13. Juli, von 16 bis 18 Uhr im Fernsehen ein buntes Unterhaltungsprogramm mit kulinarischen Tipps, Kabarett und Musik. Die Moderatoren Sonja Faber-Schrecklein und Michael Antwerpes führen durch die Live-Show „Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd“.

Das „Erdenreich“ mit bunten Blumenschauen ist im Zentrum der Stauferstadt angesiedelt. Von dort führt die „Himmelsleiter“ durch eine Walderlebnislandschaft hinauf in den „Himmelsgarten“, den Landschaftspark Wetzgau. Letzterer hat allerlei Gartenträume und himmlische Aussichten zu bieten. Himmlische Spezialitäten aus Gmünd zaubert der Fernsehkoch Vincent Klink auf der SWR-Bühne in seiner Heimatstadt. Ebenfalls aus Gmünd stammt René Mathussek, ein spezielles Fußballtalent. Er verbreitet Vorfreude auf das bevorstehende WM-Finale mit einer Fußball-Jonglage. Kabarettist Werner Koczwara wirft einen eigenen Blick auf seine Heimatstadt. Mit viel Humor kommentiert er den umfangreichen Stadtumbau für die Landesgartenschau. Und auch das Blumenmädchen der Landesgartenschau ist zu Gast, in einem Kleid aus tausenden frisch gesteckten Blüten. Blüten ganz anderer Art erschafft Bodypainter Udo Schurr. Er wird während der Sendung einen Körper komplett in ein buntes Blumendekor hüllen. Auf kleinen Rundgängen stellt Sonja Faber-Schrecklein die einzelnen Bereiche der Landesgartenschau vor. Dazu gibt es viel Musik: Aneta, die diesjährige DSDS-Siegerin, das Musikerinnentrio Elaiza, die Gruppe Königswort und Olaf der Flipper sorgen mit ihren Hits für Stimmung auf der SWR-Bühne. Auch die Fernsehzuschauer können sich am Programm per Telefon beteiligen. Entweder in kleinen Quizrunden oder mit Fragen an den SWR-Gartenexperten Volker Kugel zum Thema Pflanzen und Blumen.