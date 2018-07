(pm) – Die Stadt Schwäbisch Gmünd erhält den Zuschlag für die Hector-Kinderakademie Schwäbisch Gmünd. Der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, die Leiterin des Amtes für Bildung und Sport, Karin Schüttler, sowie die Abteilungsleiterin Sarah-Lisa Knödler zeigten sich hoch erfreut, konnten sie doch vor Kurzem den beiden neuen Geschäftsführerinnen der Hector-Kinderakademie Schwäbisch Gmünd den Bewilligungsbescheid zur Einrichtung der Akademie überreichen.

Damit kann die Stadt einen weiteren Meilenstein in der Förderung der Bildung von Kindern und Jugendlichen vorweisen. Durch diese Hector-Kinderakademie kann eine Förderung von hochbegabten und besonders begabten Kindern sowie besonders interessierten, motivierten und kreativen Kindern im Grundschulalter erzielt werden. Der Standort der Hector-Kinderakademie ist die Friedensschule. Die Geschäftsführung teilen sich die Schulleiterin der Friedensschule, Daniela Maschka-Dengler, und die Schulleiterin der Grundschule Mutlangen, Dorothea Brecht. Beide sind im Moment fleißig dabei, die einzelnen Kurse für das kommende Schuljahr zu organisieren.

Bläse zeigte sich hoch erfreut, dass durch die Möglichkeit zur Einrichtung einer Hector-Kinderakademie die Hector-Stiftung II für das erste Jahr eine Fördersumme von 65 000 Euro zur Verfügung gestellt hat.

Die Schulleiterinnen haben sich in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt Göppingen, Bianca Schoell, engagiert für die Einrichtung einer Kinderakademie in Schwäbisch Gmünd eingesetzt und ein umfassendes Kursprogramm in Kooperation mit vielen schulischen und außerschulischen Partnern auf die Beine gestellt.