Nach der offiziellen Freigabe der Mögglinger Ortsumfahrung am Samstag, ist die Einweihungssause in Mögglingen am Sonntag mit einem großen Bürgerfest weitergegangen.

Schon von weitem sah man am Sonntag viele Menschen auf den bis in den Abend hinein noch autofreien vier Fahrspuren der B29 zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Die auf der Fahrbahn positionierten Blaulicht-Fahrzeuge von Feuerwehr, DRK und Polizei dienten an diesem Tage nur als Dekoration – und hoffentlich braucht man die Rettungskräfte auf dieser Strecke überhaupt nie im Ernstfall.

Wobei: Einen ersten „Geisterfahrer“ gab es am Sonntag bereits. Für das Bürgerfest war die „Querspange“ als Einbahnstraße ausgeschildert worden – ein älterer Herr hatte dies glatt übersehen.

Der Vorfall tat der fröhlichen Feier aber keinen Abbruch: Wo künftig Tausende von Autos tagtäglich rollen werden, standen zahlreiche Bewirtungs- und Verkaufsstände. Kinder konnten mit Bobby-Cars die Fahrbahn schon einmal auf ihre Praxistauglichkeit praktisch prüfen. Sehr gefragt waren auch die Busfahrten auf der noch gesperrten Strecke. „Wir sind insgesamt fünfmal mit einem restlos voll besetzten Bus die Strecke abgefahren“, zog Inge Opferkuch, Chefin der Bürgerinitiative „B29 raus“, eine zufriedene Bilanz. Das Angebot habe die große Nachfrage gar nicht decken können.

Auch Rollstuhlfahrer nutzten am Sonntag die Chance, die Umgehungsstraße aus einer neuen Perspektive zu erleben. Es war zudem möglich, sich für eine Jungfernfahrt auf dem frischen Asphalt ein E-Bike auszuleihen.

Wenn man sich mit den Menschen an den Tischen oder auf der Straße unterhielt, war der Tenor eindeutig: Jeder freute sich, dass die Ortsmitte von Mögglingen nun endlich entlastet wird. Weil nicht mehr so viele Autos unterwegs sind beziehungsweise sich zu bestimmten Zeiten nicht mehr im Kriechgang durch den Ort quälen. Aber auch nachdenkliche Stimmen waren zu hören. Man habe den Stau auf der B29 damit nicht beseitigt, sondern nur nach Böbingen und Essingen verlagert, hieß es. Das Fehlen eines durchgängigen Ausbaukonzepts wurde kritisiert. Der mit dem Bau der Umgehung verbundene Landschaftsverbrauch kam ebenfalls zur Sprache.