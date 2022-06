Giftalarm in Schwäbisch Gmünd

In Schwäbisch Gmünd hat es in der Nacht zu Montag einen Giftalarm gegeben. Das berichtet der SWR. Demnach hat ein Mann eine Frau mit einer ammoniakhaltigen Flüssigkeit verletzt.

Nach ersten Informationen war kurz nach Mitternacht in einer Wohnung Ammoniak ausgetreten. Die Feuerwehr ging mit Vollschutz in den Wohnblock auf dem Hardt in Schwäbisch Gmünd.

Nach einem Streit war offenbar eine Frau mit einer ammoniakhaltigen Flüssigkeit überschüttet worden. Sie wurde nach Informationen des SWR vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist bisher nicht bekannt.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Die Polizei nahm, wie der SWR weiter berichtet, einen Mann, den mutmaßlichen Täter, fest. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit insgesamt 56 Kräften bei dem Wohnblock in Gmünd im Einsatz. Mehrere Feuerwehrleute trugen aufgrund des Giftalarms Vollschutzanzüge in der Wohnung.

Aktuell hält sich die Polizei mit Informationen zurück, man warte noch auf Rückmeldung der Staatsanwaltschaft, so ein Sprecher gegenüber der „Aalener Nachrichten / Ipf-und-Jagst-Zeitung“.