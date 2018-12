Unter dem Motto „Du hast HIV? Damit komme ich nicht klar“ hat auch in diesem Jahr die Diskriminierung von HIV-positiven Menschen am Welt-Aids-Tag im Fokus gestanden. Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung nutzten den Anlass, um im Beruflichen Schulzentrum Schwäbisch Gmünd Schülern zu diesem Thema Rede und Antwort zu stehen.

Aids ist ein Thema, das die Jugendlichen brennend interessiert. So war der Info-Stand des Gesundheitsamts im Foyer des Schulzentrums von zahlreichen Schülern umringt. Die aufkommenden Fragen zu HIV/Aids waren sehr vielfältig. In Gruppen oder Einzelgesprächen nahmen sich sechs kompetente Mitarbeiterinnen viel Zeit, um auf alle Einzelheiten der Problematik einzugehen. Auch die Besuche der Beschäftigten des Gesundheitsamt in den Klassenzimmern, die von den Lehrern angeregt worden waren, führten zu einem informativen Austausch.

Dass Aufklärung Not tut, zeigen die aktuellen Zahlen. Deutschlandweit lebten Ende 2017 geschätzt 86 100 Menschen mit HIV oder Aids, davon 10 300 in Baden Württemberg. Die darin enthaltene Zahl von rund 250 Neuinfektionen im Land verdeutlicht die wichtige Aufgabe des Gesundheitsamts, mit gezielten Beratungsangeboten gerade auf junge Menschen zuzugehen. Insbesondere eine Zahl brachte die Jugendlichen in Schwäbisch Gmünd an diesem Tag zum Nachdenken: In Deutschland gibt es geschätzt 11 400 Menschen mit HIV, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind.