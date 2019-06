„Simon Maier: Hortus Vivendi – Garten des Lebens“ heißt eine Ausstellung, die am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Gmünder Landratsamt in der Haußmannstraße eröffnet wird. Zur Vernissage wird Finanz- und Schuldezernent Karl Kurz begrüßen. In die Ausstellung einführen wird Manfred Saller. Für Musik sorgt Axel Nagel auf dem Theremin.

Die Freiheit des Malers, in die Natur einzugreifen, ohne sie tatsächlich zu verändern, ist ein großes Privileg. In architektonischen Spielfeldern klingen ungewohnte Stimmungen an, die durch Maiers eigenwillige Farbkompositionen hervorgerufen werden. Der Künstler geht auf Entdeckungsreisen vor Ort oder auf dem Bild selbst. Dem Zufall Raum zu geben, um beim malerischen Prozess in einen Dialog zu treten, erhöht die Aufmerksamkeit und schafft so neue Sichtweisen.

Der Natur mit all ihrer Schönheit und all ihren Geheimnissen will der Maler dabei näher kommen. Dies erreicht er zumeist in mehreren Farbschichten. Und dies wiederum ist dem Malvorgang zuzuschreiben, bei dem der Künstler Simon Maier immer wieder Farbaufträge ergänzt und verändert, um seinen Assoziationen näher zu kommen. Der malerische Gestus verrät ungestüme kraftvolle Arbeitsweise, aber auch zärtliche Pinselschrift. Damit tritt die Ausstellung auch in einen Dialog mit der Remstal-Gartenschau und all ihren gestalterischen Facetten.