Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd hat einen Brand zügig gelöscht, der sich am Mittwochabend in einer Garage in der Lorcher Straße entzündet hatte.

Gegen 18 Uhr hatte der Inhalt einer Gitterbox, der aus Kartonagen und Restmüll bestand, Feuer gefangen. Der Brand konnte rasch von der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Sachschaden entstand keiner. Die Ursache des Brandes in der Garage ist noch unklar.