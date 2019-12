Fußgänger in Mögglingen angefahren

Von der Sonne geblendet hat ein Autofahrer einen 80-jährigen Fußgänger angefahren. Dieser wurde leicht verletzt. Am Samstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto den Hardtweg in Richtung Mögglingen. An der Einmündung der Böbinger Straße wurde der 34-Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah dadurch einen 80-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn im Einmündungsbereich überquerte. Der 80-Jährige wurde vom Auto des 34-Jährigen erfasst und stürzte zu Boden. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.