Völlig die Zeit vergessen haben am Dienstagabend zwei 34 und 38 Jahre alte Frauen. Gegen 20.30 Uhr verständigten die beiden die Polizei, nachdem sie versehentlich in einem Ladengeschäft im Mühlweg eingeschlossen worden waren. Glücklicherweise konnten noch Angestellte des Geschäftes angetroffen werden, so dass den beiden Damen rasch geholfen werden konnte. Offenbar hatten sie zuvor nicht bemerkt, dass sich der Laden geleert hatte und schloss.