Frau und Kind bei Frontalzusammenstoß auf B29 verletzt

Auf der B29 hat sich am Montagnachmittag kurz vor Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen in der Aalener Straße ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizeibericht sind ein Auto und ein Lastwagen frontal zusammengeprallt. Die Autofahrerin wurde dabei vermutlich schwer, ein Kind, das auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt.

Beide sind in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Lastwagenfahrer sei nicht verletzt. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wird der Verkehr in Kürze (Stand 16.10 Uhr) einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zwischenzeitlich war eine Umleitung eingerichtet worden. Mit weiteren Behinderungen ist aufgrund des Feierabendverkehrs zu rechnen. Unfallzeugen sollen sich mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 / 35 80 in Verbindung setzen.

Die Autofahrerin wurde laut Polizei vermutlich schwer verletzt. Ein Kind, das auf dem Beifahrersitz gesessen hat, sei leicht verletzt worden. (Foto: Heino Schütte)

Warum die Frau noch vor dem Tunnel in den Gegenverkehr geriet, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Laut Zeugen sei die Autofahrerin ein weiteres Mal leicht auf die Gegenfahrspur geraten. Da der Gegenverkehr bei dieser Situation jedoch ausweichen konnte, sei es zu keinem Zusammenstoß gekommen.