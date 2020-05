Eine 49-jährige Frau hat einer Polizistin ein Haarbüschel herausgerissen. Laut Polizeibericht brachte die 37-jährige Beamtin die Frau zur Tür, die trotz mehrfacher Aufforderung ein Schuhgeschäft nicht verlassen wollte.

Die Polizei wurde am Samstagnachmittag in ein Schuhgeschäft in Schwäbisch Gmünd gerufen. Die 49-Jährige wollte gebrauchte Schuhe umtauschen, zeigte sich uneinsichtig und wollte den Laden nicht verlassen. Als die Polizistin sie zur Tür begleitete, griff sie ihr in die Haare und ließ sich fallen.