Frau meldet sich freiwillig im Gefängnis.

Normalerweise will man raus und nicht rein in eine Vollzugsanstalt. Daher staunten die Vollzugsbeamten der JVA Gotteszell vermutlich nicht schlecht, als eine 28-Jährige am Donnerstagabend gegen 22 Uhr an die Türe klopfte und um Aufnahme bat.

Die junge Frau konnte sich nicht ausweisen und hatte auch sonst keinerlei Dokumente dabei, weshalb die Polizei gerufen wurde. Rasch stellte sich heraus, dass die 28-Jährige tatsächlich zur Festnahme ausgeschrieben war und sich wohl entschlossen hatte, ihre Freiheitsstrafe anzutreten. Dieser Wunsch konnte ihr erfüllt werden, nachdem alle entsprechenden Formulare ausgefüllt worden waren.